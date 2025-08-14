Медианная зарплата ИТ-специалистов в первой половине 2025 года составила 182,7 тысячи рублей, больше всех предлагают разработчикам — «Хабр Карьера»

Специалисты «Хабр Карьеры» изучили 57 712 предлагаемых зарплат ИТ-специалистов в первой половине 2025 года в России, выяснили медианные зарплаты в разрезе городов, основных специализаций, языков программирования и ИТ-компаний и сравнили результаты с данными второго полугодия 2024 года.