Медианная зарплата ИТ-специалистов в первой половине 2025 года составила 182,7 тысячи рублей, больше всех предлагают разработчикам — «Хабр Карьера»

А среди компаний больше всех платит «Авито».Медианная зарплата ИТ-специалистов в первой половине 2025 года составила 182,7 тысячи рублей — на 2% больше, чем во второй половине 2024-го, говорится в исследовании «Хабр Карьеры».Специалисты «Хабр Карьеры» изучили 57 712 предлагаемых зарплат ИТ-специалистов в первой половине 2025 года в России, выяснили медианные зарплаты в разрезе городов, основных специализаций, языков программирования и ИТ-компаний и сравнили результаты с данными второго полугодия 2024 года.Исследователи отмечают, что рост зарплат «ощутимо» замедлился, снижение наблюдается как в центральных городах, так и в регионах.Среди городов самая высокая медианная зарплата в Москве — 225 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 192 тысячи рублей. На третьем — Воронеж и Казань в зарплатой в 180 тысяч рублей. За ними идут Новосибирск (173 тысячи рублей), Нижний Новгород (172 тысячи рублей), Екатеринбург и Волгоград (170 тысяч рублей).Источник здесь и далее: «Хабр Карьера»Аналитики «Хабра» считают ИТ-специалистами не только разработчиков, но всех, кто так или иначе задействован в создании ИТ-продуктов. Среди них — тестировщики, менеджеры, дизайнеры, маркетологи и другие.Самая высокая зарплата — у разработчиков, 215 тысяч рублей. На втором месте менеджеры — 200 тысяч рублей. На третьем — аналитики, 180 тысяч рублей. Затем идут администраторы (176 тысяч рублей), тестировщики (155 тысяч рублей) и ИБ-специалисты (153 тысячи рублей).Распределение по Москве, Санкт-Петербургу и регионамСреди разработчиков самые высокие зарплаты у архитекторов ПО (448 тысяч рублей), разработчиков мобильных приложений (260 тысяч рублей), бэкенд-разработчиков (228 тысяч рублей), фулстек-разработчиков (207 тысяч рублей) и разработчиков баз данных (200 тысяч рублей).Распределение по Москве, Санкт-Петербургу и регионамСамый высокооплачиваемый язык программирования — Objective-C (380 тысяч рублей), на нём пишут программы для iOS и MacOS. На втором — Elixir (325 тысяч рублей), на третьем — Golang (309 тысяч рублей). Затем идут Kotlin и Ruby — 300 тысяч рублей.Среди компаний больше всех платит «Авито» — 371 тысячу рублей. На втором месте «Райффайзенбанк» — 370 тысяч рублей, на третьем — «Иннотех», 330 тысяч рублей. За ними — VK (320 тысяч рублей), Ozon Tech, Wildberries, X5 Tech, Ecom.tech — по 300 тысяч рублей.#новости #зарплаты