По итогам первой половины 2025 года у крупнейших операторов связи выросла выручка, но упала прибыль — «Ъ»

Основная причина — высокая ключевая ставка ЦБ.С отчётностями ознакомился «Коммерсантъ»: у трёх из четырёх крупнейших операторов связи чистая прибыль упала. У «Мегафона» — на 36,17%, до 17,1 млрд рублей, у МТС — на 83,5%, до 7,6 млрд рублей, у «Ростелекома» (владеет T2) — на 50,7%, до 12,8 млрд рублей. У «Вымпелкома», которому принадлежит «Билайн», она выросла: на 441,6% — до 15 млрд рублей.Тем не менее у всех увеличилась выручка: у «Вымпелкома» — на 4,8%, до 158 млрд рублей, у «Мегафона» — на 8,6%, до 241,2 млрд рублей, у МТС — на 11,7%, до 370 млрд рублей, у «Ростелекома» — на 11,5%, до 393 млрд рублей.Также у трёх операторов снижается или почти не растёт CapEX (капитальные затраты — на приобретение основных средств, модернизацию или строительство долгосрочных активов): у «Мегафона» он упал на 12,61%, до 22,7 млрд рублей, у МТС вырос на 2,98%, до 62,4 млрд рублей, у «Ростелекома» увеличился на 1%, до 74,6 млрд рублей. У «Вымплекома» — вырос на 63,7%, до 42 млрд рублей.Операторы в основном объясняют финансовые результаты высокой ключевой ставкой ЦБ. В «Мегафоне» говорят, что прибыль упала из-за обслуживания долга, в МТС — из-за высокой базы 2024 года после продажи «дочки» в Армении и роста процентных расходов. В «Ростелекоме» говорят про жёсткую денежно-кредитную политику. В «Вымпелкоме» свои результаты связывают с «разовыми факторами».