Евгения Евсеева
Деньги

Boeing ведёт переговоры о продаже Китаю до 500 самолётов — Bloomberg

Эта сделка может стать крупнейшей с 2017 года.

Источник: Shutterstock
  • Стороны близки к соглашению, но пока продолжают обсуждать его условия — модели самолётов, их количество, сроки поставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Сделку согласовывают уже несколько лет, но станет ли она удачной — зависит от того, смогут ли США и Китай преодолеть «торговую напряжённость» между ними.
  • Представители китайских властей уже начали консультироваться с местными авиакомпаниями — сколько именно самолётов Boeing им нужно, говорят источники. По их же словам, аналогичную по масштабу «мегасделку» согласовали с Airbus, но официально о ней ещё не объявляли.
  • Последнюю крупную сделку Boeing заключил с Китаем в ноябре 2017 года во время визита президента США Дональда Трампа в страну. Она включала поставку 300 самолётов общей стоимостью в $37 млрд.

#новости #boeing

