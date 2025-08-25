Банки и брокеры Армении начали запрашивать данные о налоговом резидентстве россиян — РБК

Организации готовятся к автоматическому обмену налоговой информацией между странами. Об этом рассказали опрошенные РБК юристы. По данным NSV Consulting, первый обмен налоговой информацией — за 2024 год — произойдёт в сентябре 2025-го.Армянские банки и брокеры «активно» уточняют у клиентов их налоговое резидентство, место проживания, номер налогоплательщика, говорит партнёр NSV Consulting Сергей Назаркин. Запросы направляют не только владельцам личных счетов, но и бенефициарам зарегистрированных в стране компаний.При этом клиенты могут предоставить свидетельство о налоговом резидентстве третьих стран, чтобы избежать передачи информации в Россию.Налоговое резидентство Армении, согласно местному законодательству, определяется по факту нахождения в стране больше 183 дней в течение года или по критерию центра жизненных интересов (дом, семья, имущество, бизнес). Налоговым резидентом России признаётся лицо, фактически находящееся в стране не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд, уточняет РБК.Юристы называют Армению одной из самых популярных у россиян юрисдикций для открытия счетов. Однако отмечают, что массовых транзитных бизнес-расчётов через страну не проходит, а местные банки соблюдают международные требования по борьбе с отмыванием денег. #новости #армения #налоги