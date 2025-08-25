Keurig Dr Pepper купит владельца бренда кофе Jacobs за $18,4 млрд

Сделку планируют закрыть в первой половине 2026 года.Источник: BloombergАмериканская Keurig Dr Pepper купит нидерландского производителя кофе и чая JDE Peet’s. Сумма сделки составит $18,4 млрд — почти на 20% выше рыночной стоимости JDE Peet’s по состоянию на 22 августа 2025 года, отмечает Reuters.На фоне новостей о сделке акции JDE Peet’s, которой принадлежат бренды Jacobs, Tassimo и Douwe Egberts, 25 августа 2025 года выросли на 17,2%, достигнув отметки €31,1. На момент закрытия торгов 22 августа акции нидерландской компании торговались по €26,5 за штуку.Объединённая компания планирует разделить свои направления напитков и кофе. Структуры зарегистрируют в США. Global Coffee Co. будет работать на мировом кофейном рынке, а Beverage Co. сосредоточится на североамериканском рынке прохладительных напитков.Keurig Dr Pepper, созданная в 2018 году путём слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple, владеет брендами газированных напитков 7 Uр и Dr Pepper. Капитализация компании составляет около $48 млрд. Сделку между Keurig Dr Pepper и JDE Peet’s планируют закрыть в первой половине 2026 года. #новости