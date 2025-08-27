Предприниматель из Сингапура украл более $4,5 млн через «ИИ-систему», которая якобы торговала за клиентов на бирже

С 2019 по 2021 год Онг Кай Мин вёл обучающие курсы по торговле на бирже, где находил потенциальных клиентов. Он рассказывал, что его компания Singapore Index Trading Institute (SITI) разработала программу на базе ИИ, которая умеет автоматически проводить торговые операции от имени инвесторов. Их убеждали, что SITI обеспечивает доходность не менее 3% в месяц, в отдельных случаях — до 10% в месяц.

В действительности никакой «умной» системы не было, и финансовых операций никто не производил. Онг тратил деньги на личные нужды и операционные расходы компании.

Инвесторам говорили, что торговля будет вестись через «независимого от SITI» брокера C7TVL на платформе C7 Traders. На деле C7TVL, зарегистрированная в островном государстве Вануату, также принадлежала Онгу. «Ни один цент из средств инвесторов никогда не перечислялся в C7TVL», — считает суд.

Онга арестовали зимой 2025 года. 26 августа он признал вину по обвинению в мошенничестве в отношении семи физических лиц и одной компании на общую сумму $3,2 млн. Суд рассмотрит ещё 16 случаев. Он считает, что всего SITI украла более $4,5 млн. Около $220 тысяч она выплатила инвесторам по запросам на вывод средств.

Владельцу SITI может грозить до десяти лет тюрьмы за каждый случай мошенничества и семь лет тюрьмы по статье о противодействии суду — он попросил сотрудника удалить электронные письма и внутренние документы SITI и C7.