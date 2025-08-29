Популярное
Артур Томилко
Деньги

«М.Видео-Эльдорадо» запустила сервис рассрочки «Порублю»

Пока его можно использовать только для покупок в магазинах сети.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • О запуске собственного BNPL-продукта (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») компания сообщила «Ведомостям». Сервисом управляет дочерняя структура ритейлера «Директ кредит центр».
  • «Порублю» позволяет покупать товары стоимостью до 20 тысяч рублей без проверки платёжеспособности и оплачивать их четырьмя платежами в течение шести недель. Размер комиссии в компании не назвали, отметив, что на старте «будут пилотироваться разные варианты», а итоговые параметры определят «позже».
  • Пока сервисом можно воспользоваться только на сайте или в мобильном приложении «М.Видео-Эльдорадо» для покупок в магазинах сети. В перспективе компания также планирует вывести его на внешний рынок.
  • Опрошенные газетой участники рынка оценивают объём российского BNPL-рынка в 300 млрд рублей. При этом техника и электроника входят в число лидеров по количеству сделок.
