«М.Видео-Эльдорадо» запустила сервис рассрочки «Порублю»

Пока его можно использовать только для покупок в магазинах сети.Фото «Ъ» О запуске собственного BNPL-продукта (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») компания сообщила «Ведомостям». Сервисом управляет дочерняя структура ритейлера «Директ кредит центр». «Порублю» позволяет покупать товары стоимостью до 20 тысяч рублей без проверки платёжеспособности и оплачивать их четырьмя платежами в течение шести недель. Размер комиссии в компании не назвали, отметив, что на старте «будут пилотироваться разные варианты», а итоговые параметры определят «позже».Пока сервисом можно воспользоваться только на сайте или в мобильном приложении «М.Видео-Эльдорадо» для покупок в магазинах сети. В перспективе компания также планирует вывести его на внешний рынок.Опрошенные газетой участники рынка оценивают объём российского BNPL-рынка в 300 млрд рублей. При этом техника и электроника входят в число лидеров по количеству сделок.Полина ЛааксоДеньги05.12.2024«М.Видео-Эльдорадо» начала выдавать займы до 100 тысяч рублей на любые цели — не только на покупки в магазинах группы Максимальный срок выплаты — до года.#новости #мвидео #эльдорадо