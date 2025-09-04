Французский регулятор оштрафовал Google на €325 млн за использование файлов cookie без согласия пользователей

Штраф в €150 млн также получил китайский маркетплейс Shein. Фото ReutersФранцузская комиссия по защите данных (CNIL) установила, что компании нарушили правила использования файлов cookie, пишет France 24. В частности, не получили «свободное информированное» согласие пользователей на их установку.Регулятор указал, что Google требовала согласиться на использование cookie при создании аккаунта, но «не предоставляла достаточной информации, чтобы пользователи могли дать осознанное согласие». Помимо этого, компания без согласия пользователей показывала рекламу между письмами в почтовом сервисе Gmail.CNIL уже штрафовала Google за нарушения при использовании файлов cookie: на €100 млн в 2020 году и на €150 млн в 2021-м, отмечает издание. В этот раз прокуратура требовала оштрафовать компанию на €520 млн, но суд снизил сумму до €325 млн.Google также должна внести соответствующие изменения в свои продукты в течение шести месяцев. В компании заявили, что изучат решение.Китайский маркетплейс Shein комиссия обвинила в использовании файлов cookie без согласия пользователей. По словам регулятора, компания собирала «огромные» объёмы данных с устройств 12 млн французов.В Shein сообщили, что по итогам расследования CNIL обновили сервисы в соответствии с требованиями европейского законодательства.Евгения ЕвсееваПравовчераСуд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами. #новости #google #shein