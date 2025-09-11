The Bell со ссылкой на источники рассказало, что в правительстве обсуждают повышение НДС до 22%

Но окончательного решения, как покрыть дефицит бюджета, пока нет. Фото РБКО том, что «налоги точно будут поднимать», The Bell рассказал источник «со связями в Кремле и правительстве». По его словам, сейчас идут «последние» дискуссии.Три чиновника, знакомых с обсуждениями, сообщили изданию, что в числе рассматриваемых вариантов — повышение НДС. По словам одного из них, с 20% до 22%. Исключение могут сделать для социально значимых товаров.Четвёртый собеседник назвал меру «логичной», пояснив, что для «сохранения ценовой стабильности любое повышение налогов лучше, чем увеличение структурного дефицита бюджета».Один из источников также добавил, что обсуждаются и другие варианты, в том числе повышение налога на прибыль и НДФЛ, но подробностей не привёл.Повышение НДС может увеличить поступления в федеральный бюджет на 1 трлн рублей в год (0,5% ВВП), оценил экономист одного из российских аналитических центров. При этом оно приведёт к росту цен и затормозит потребление.В конце августа 2025 года Reuters писало, что правительство изучает возможность повышения налогов на фоне растущего дефицита бюджета. По итогам восьми месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей (1,9% ВВП), следует из данных Минфина. До этого министр финансов Антон Силуанов исключал возможность повышения налоговой нагрузки на бизнес, но предполагал, что власти могут «пересмотреть льготы».В начале сентября 2025 года Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что в растущем дефиците бюджета «ничего страшного нет». При этом он отметил необходимость работы с доходной частью, но оговорился, что имеет в виду «не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства».С начала 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ: при годовом доходе до 2,4 млн рублей ставка налога составляет 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%. Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами.НДС в последний раз повышали в 2019 году — с 18% до 20%.#новости #налоги #ндс