Артур Томилко
Деньги

The Bell со ссылкой на источники рассказало, что в правительстве обсуждают повышение НДС до 22%

Но окончательного решения, как покрыть дефицит бюджета, пока нет.

Фото РБК
  • О том, что «налоги точно будут поднимать», The Bell рассказал источник «со связями в Кремле и правительстве». По его словам, сейчас идут «последние» дискуссии.
  • Три чиновника, знакомых с обсуждениями, сообщили изданию, что в числе рассматриваемых вариантов — повышение НДС. По словам одного из них, с 20% до 22%. Исключение могут сделать для социально значимых товаров.
  • Четвёртый собеседник назвал меру «логичной», пояснив, что для «сохранения ценовой стабильности любое повышение налогов лучше, чем увеличение структурного дефицита бюджета».
  • Один из источников также добавил, что обсуждаются и другие варианты, в том числе повышение налога на прибыль и НДФЛ, но подробностей не привёл.
  • Повышение НДС может увеличить поступления в федеральный бюджет на 1 трлн рублей в год (0,5% ВВП), оценил экономист одного из российских аналитических центров. При этом оно приведёт к росту цен и затормозит потребление.
  • В конце августа 2025 года Reuters писало, что правительство изучает возможность повышения налогов на фоне растущего дефицита бюджета. По итогам восьми месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей (1,9% ВВП), следует из данных Минфина.
  • До этого министр финансов Антон Силуанов исключал возможность повышения налоговой нагрузки на бизнес, но предполагал, что власти могут «пересмотреть льготы».
  • В начале сентября 2025 года Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что в растущем дефиците бюджета «ничего страшного нет». При этом он отметил необходимость работы с доходной частью, но оговорился, что имеет в виду «не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства».
  • С начала 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ: при годовом доходе до 2,4 млн рублей ставка налога составляет 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%. Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами.
  • НДС в последний раз повышали в 2019 году — с 18% до 20%.

#новости #налоги #ндс

82
7
6
3
2
1
353 комментария