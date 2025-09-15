Обменять зерно на автомобили: российские компании начали прибегать к бартеру для обхода санкций — Reuters

Они помогают обойти запреты на платежи и избежать вторичных ограничений, сообщает издание. Источник: Nick Berger / UnsplashО росте количества таких сделок пишет Reuters со ссылкой на собственные данные. Агентство утверждает, что в 2024 году Минэкономразвития выпустило руководство по бартерным сделкам и предложило создать специальную площадку для них.Reuters выявило как минимум восемь бартерных сделок: в одном случае меняли китайские автомобили на российскую пшеницу, в других — российские семена льна на строительные материалы и бытовую технику, а также металлы на машины и другое.В частности, китайская Hainan Longpan Oilfield Technology в августе 2025 года предлагала поставлять судовые двигатели в обмен на сплавы стали и алюминия.Общий объём и суммы сделок агентству установить не удалось — из-за их «непрозрачности». Но практика становится всё более распространённой, пишет Reuters. Она позволила наладить поставки в Россию и «подсанкционных» товаров — каких, не уточняется.Доказательством роста объёма бартерных сделок косвенно может служить расхождение между статистикой внешней торговли от ЦБ и таможенной службы, которое достигло $7 млрд.#новости