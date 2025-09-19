Меры против системы «Мир» и запрет на операции российских банков: ЕС представил 19 пакет санкций против России

Меры затронут криптовалютные платформы, какие — пока не раскрывается. Ещё ЕК хочет ввести запрет на операции российских банков, включая те, что работают в третьих странах.

ЕК запретит экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей, ужесточит экспортный контроль для промышленности России, Индии и Китая и предложит ввести санкции против третьих стран за якобы помощь российскому ВПК. Помимо этого, она предложила отказаться от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года.