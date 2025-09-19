Меры против системы «Мир» и запрет на операции российских банков: ЕС представил 19 пакет санкций против России

А ещё — ограничения против криптовалютных платформ и новые санкции для банков и компаний. Источник: Guillaume Périgois / UnsplashГлава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 19 пакета санкций против России, пишут «Коммерсантъ» и РБК.ЕК предлагает внести в санкционный список новые банки, какие — не уточняется. Кроме того, санкции введут против 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, которые подозревают в перевозке российской нефти.Также ЕК собирается принять ограничительные меры против платёжной системы «Мир», снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель и ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным.Меры затронут криптовалютные платформы, какие — пока не раскрывается. Ещё ЕК хочет ввести запрет на операции российских банков, включая те, что работают в третьих странах.ЕК запретит экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей, ужесточит экспортный контроль для промышленности России, Индии и Китая и предложит ввести санкции против третьих стран за якобы помощь российскому ВПК. Помимо этого, она предложила отказаться от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года.#новости #ес #санкции