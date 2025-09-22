Комиссии за международные расчёты за год снизились с 10% до менее чем 1% — РБК

Но минимальные ставки доступны только компаниям с крупными и регулярными платежами. Фото «Ъ» Снижение комиссий началось в конце 2024 года, говорят опрошенные РБК консультанты. Это связано с появлением новых платёжных агентов и альтернативных цепочек транзакций — через посредников в «дружественных» странах или стейблкоины.Отсутствие проблем с международными платежами также отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, это в большей степени заслуга рынка, чем государства.Впрочем, комиссии ниже 1% доступны в основном компаниям с крупными и регулярными платежами, отмечают эксперты. Ставка для «среднего» по размеру платежа в $30-50 тысяч сейчас составляет 2,7%. На размер комиссии также влияют валюта, страна и банк получателя.Кроме того, у бизнеса часто возникают дополнительные расходы. Например, невыгодные курсы конвертации валют, требования к минимальным и максимальным суммам комиссий, а также другие «скрытые» расходы. В результате реальная стоимость перевода может быть выше.#новости #платежи