Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Комиссии за международные расчёты за год снизились с 10% до менее чем 1% — РБК

Но минимальные ставки доступны только компаниям с крупными и регулярными платежами.

Фото «Ъ»  
Фото «Ъ»  
  • Снижение комиссий началось в конце 2024 года, говорят опрошенные РБК консультанты. Это связано с появлением новых платёжных агентов и альтернативных цепочек транзакций — через посредников в «дружественных» странах или стейблкоины.
  • Отсутствие проблем с международными платежами также отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, это в большей степени заслуга рынка, чем государства.
  • Впрочем, комиссии ниже 1% доступны в основном компаниям с крупными и регулярными платежами, отмечают эксперты. Ставка для «среднего» по размеру платежа в $30-50 тысяч сейчас составляет 2,7%. На размер комиссии также влияют валюта, страна и банк получателя.
  • Кроме того, у бизнеса часто возникают дополнительные расходы. Например, невыгодные курсы конвертации валют, требования к минимальным и максимальным суммам комиссий, а также другие «скрытые» расходы. В результате реальная стоимость перевода может быть выше.

#новости #платежи

4
1
1
24 комментария