Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Министерство внесло в правительство пакет документов, который включает поправки в закон о бюджете на 2025 год, проект федерального бюджета на 2026 год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.Последний предполагает повышение НДС с 20% до 22%. При этом льготную ставку в 10% планируют сохранить для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медикаментов, товаров для детей и других.Дополнительные деньги, которые поступят в бюджет после повышения НДС, в первую очередь направят «на финансирование обороны и безопасности».В случае принятия законопроекта поправки к налоговому кодексу вступят в силу с 1 января 2026 года. Последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%.The Bell со ссылкой на источники рассказало, что в правительстве обсуждают повышение НДС до 22% Но окончательного решения, как покрыть дефицит бюджета, пока нет.