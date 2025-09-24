Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Деньги, полученные за счёт повышения, направят в первую очередь «на финансирование обороны и безопасности».

Фото Global Look Press 
Фото Global Look Press 
  • Министерство внесло в правительство пакет документов, который включает поправки в закон о бюджете на 2025 год, проект федерального бюджета на 2026 год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.
  • Последний предполагает повышение НДС с 20% до 22%. При этом льготную ставку в 10% планируют сохранить для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медикаментов, товаров для детей и других.
  • Дополнительные деньги, которые поступят в бюджет после повышения НДС, в первую очередь направят «на финансирование обороны и безопасности».

  • В случае принятия законопроекта поправки к налоговому кодексу вступят в силу с 1 января 2026 года. Последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%.

Артур Томилко
Деньги
The Bell со ссылкой на источники рассказало, что в правительстве обсуждают повышение НДС до 22%

Но окончательного решения, как покрыть дефицит бюджета, пока нет.

Фото РБК

#новости #налоги

73
7
5
2
1
1
1
1
260 комментариев