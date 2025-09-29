Консорциум инвесторов выкупит разработчика и издателя игр Electronic Arts за $55 млрд

Это крупнейшая сделка за 2025 год, отмечает Bloomberg. Источник: BloombergElectronic Arts заключила сделку с Silver Lake, Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и Affinity Partners.Консорциум инвесторов заплатит по $210 за акцию — всего $55 млрд за всю компанию. На момент закрытия торгов 25 сентября 2025 года стоимость одной бумаги составляла $168,32, отметила Electronic Arts.В рамках сделки компания уйдёт с биржи и станет частной фирмой. Соглашение планируют закрыть к первому кварталу 2027 финансового года после одобрения регуляторами.Штаб-квартира Electronic Arts останется на прежнем месте — в Редвуд-Сити, Калифорния. Также обязанности гендиректора продолжит исполнять Эндрю Уилсон.Electronic Arts — издатель The Sims, Battlefield, Need for Speed, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall, Star Wars и других игр. В финансовом 2025 году компания получила выручку в $7,5 млрд, чистую прибыль — в $1,1 млрд.#новости #electronicarts