«Банк Санкт-Петербург» и ББР подали в суд заявление о банкротстве ИТ-холдинга Fplus

О финансовых проблемах компании «Ъ» рассказал в августе 2025 года. Фото FlpusЗаявление о банкротстве Fplus от банков поступило в Московский арбитражный суд, пишут «Ведомости» со ссылкой на судебную картотеку. Заявление о планах инициировать процедуру «Банк Санкт-Петербург» и ББР опубликовали на Федресурсе в середине сентября 2025 года.По данным издания, головное юрлицо холдинга «Фплюс оборудование и разработки» на 50% принадлежит гендиректору компании Алексею Мельникову и на 50% ЗПИФ «Нуклон». В структуру Fplus также входит дистрибутор ООО «МКТ», 95% которого принадлежит головному юрлицу, ещё 5% – Владимиру Корневу.Финансовые показатели компаний скрыты. На сайте Fplus говорится, что в 2023 году выручка холдинга составила 195,4 млрд рублей, приводят «Ведомости».Представитель Fplus заявил газете, что компания «осуществляет деятельность в полном объёме», а её финансовое положение «стабильно». По его словам, финансовые претензии связаны с юрлицом, поручителем которого выступает ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», а ситуацию будут решать в «правовом поле». В середине августа 2025 года «Ъ» сообщил о планах «Совкомбанка» инициировать банкротство Fplus. Тогда представитель компании заявил, что 85% долга перед банком погашено в срок, а условия выплаты оставшейся части обсуждаются. Однако 27 августа «Совкомбанка» подал в суд заявление о банкротстве «МКТ».Многие российские производители электроники в 2022 году вложились в выпуск корпоративных и потребительских решений, рассчитывая на сокращение поставок из-за рубежа, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Однако на рынке остались китайские бренды, из-за чего прибыль от инвестиций оказалась ниже ожидаемой.Впрочем, собеседники считают, что заявления о банкротстве со стороны банков свидетельствуют о попытках надавить на должника, а не добиться реального признания его несостоятельности.#новости #flpus