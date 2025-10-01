Популярное
Артур Томилко
Деньги

ЦБ запустил голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей

Он будет посвящён Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску.

Изображение ЦБ
Изображение ЦБ
  • Голосование продлится с 1 октября по 14 октября 2025 года. Каждый участник может выбрать один объект для лицевой стороны купюры и один для оборотной.
  • В список объектов для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска: Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова арфа», гора Бештау и другие.
Академическая (Елизаветинская) галерея 
Гора Бештау 
Беседка «Эолова арфа» 
  • Среди объектов для оборотной стороны купюры — памятники, исторические и современные здания, а также объекты культурного наследия разных регионов округа. Например, гора Эльбрус, Дербентская крепость, Чиркейская ГЭС и другие.
Эльбрус
Дербентская крепость
Чиркейская ГЭС
  • Итогом голосования станет рейтинг объектов. Художники ЦБ и «Гознака» будут использовать его при разработке дизайна банкноты.

#новости #цб

