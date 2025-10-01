ЦБ запустил голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей

Он будет посвящён Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску. Изображение ЦБГолосование продлится с 1 октября по 14 октября 2025 года. Каждый участник может выбрать один объект для лицевой стороны купюры и один для оборотной.В список объектов для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска: Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова арфа», гора Бештау и другие.Среди объектов для оборотной стороны купюры — памятники, исторические и современные здания, а также объекты культурного наследия разных регионов округа. Например, гора Эльбрус, Дербентская крепость, Чиркейская ГЭС и другие.Итогом голосования станет рейтинг объектов. Художники ЦБ и «Гознака» будут использовать его при разработке дизайна банкноты.#новости #цб