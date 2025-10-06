Машины Chery меняют на цинк и медь: как Китай и Иран пришли к бартерной торговле — Bloomberg

Её объёмы «невелики», но всё равно достигают «сотен миллионов долларов». Автомобили Chery. Источник: VCG/APБартерная торговля между странами началась «шесть-семь лет назад» — это совпало с резким ужесточением санкций США против Ирана в первый президентский срок Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Эти санкции ограничили доступ Ирана к международной финансовой системе, отчего местным компаниям стало сложнее оплачивать импортные товары. При этом торговля со страной сама по себе не нарушает санкционный режим, а Китай неоднократно заявлял, что будет поддерживать экономическое сотрудничество с Ираном.Тем не менее, китайские компании, особенно государственные, стали избегать прямых контактов с иранскими организациями. В результате торговля стала проводиться через «многоуровневые» подставные фирмы.Так начался бартерный обмен товаров на иранские металлы. Об одной из таких схем рассказывает издание: ключевую роль играет металлургическая Tongling, а в сделках используют машины Chery. Они включают продажу до 90 тысяч автомобилей в год.По данным издания, Chery поставляет детали и технологии неназванной компании в провинции Аньхой, которая переправляет машины в «полусобранном» состоянии в Иран. По прибытии их «дособирают» и продают под брендом MVM. Взамен в Китай направляют иранские медь, цинк и другие металлы в виде необработанной руды. Tongling же отвечает за распределение их между китайскими компаниями.Но иногда машины меняют не только на металлы, а на сельскохозяйственные продукты — например, орехи кешью. Суммы сделок «относительно невелики» и достигают «сотен миллионов долларов».Евгения ЕвсееваДеньги15 сентОбменять зерно на автомобили: российские компании начали прибегать к бартеру для обхода санкций — Reuters Они помогают обойти запреты на платежи и избежать вторичных ограничений, сообщает издание. #новости #иран #китай #бартер