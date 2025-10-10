Израильского разработчика шпионского ПО NSO Group купила группа инвесторов

Сумма сделки не раскрывается.Источник: Getty Image Но она составит «десятки миллионов долларов», сообщил израильский Calcalist со ссылкой на источники. В NSO Group подтвердили сделку TechCrunch, однако детали не раскрыли — в том числе имена инвесторов и сумму финансирования.По данным Calcalist, покупатели — группа инвесторов во главе с актёром и режиссёром Робертом Симондсом.The Guardian в 2023 году писало, что Симондс вместе с партнёром пытался купить NSO Group, но сделка так и не состоялась. Об этом же говорит и Calcalist: актёр собирался приобрести компанию, но попытка оказалась неудачной. При этом о продаже та задумалась ещё в 2021 году — на фоне иска от Apple и санкций.NSO Group останется под контролем израильских регуляторов. Сооснователь компании Омри Лави покинет её. Другой сооснователь Шалев Хулио уже ушёл из фирмы.В июле 2021 года 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.В ноябре 2021 года Apple подала в суд на NSO Group и потребовала запретить компании доступ к своим устройствам. После этого Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство.Также в ноябре 2021 года Минторг США внёс NSO Group в «чёрный список», ей запрещено получать экспортные товары от американских компаний.#новости #nsogroup