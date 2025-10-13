Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования «связи между экономическим ростом и технологическим развитием»

Лауреатами стали трое учёных из США и Франции.Первый — историк экономики Джоэль Мокир из Северо-Западного университета США. Он использовал исторические данные, чтобы продемонстрировать взаимосвязь между развитием науки, инноваций и устойчивым экономическим ростом.Исследования Мокира показали, что большую часть истории человечества нормой была экономическая стагнация с редкими скачкообразными улучшениями уровня жизни. Однако в результате промышленной революции новые технологии и методы производства «начали следовать друг за другом», заложив основу для устойчивого экономического роста.Главные выводы его исследований изложены в книге «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс», которая издана в том числе на русском языке.Два других лауреата — Филипп Агион из колледжа Коллеж де Франс во Франции и Питер Ховитт из Брауновского университета США. Они в 1992 году построили математическую модель «творческого разрушения», которая описывает вывод на рынок новых продуктов, которые вытесняют устаревшие решения, приводят к обновлению рынка и общему экономическому росту.Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное, отметили в Нобелевском комитете. Общество должно поддерживать механизмы, лежащие в основе технологического развития, а также не допускать ограничения инноваций «устоявшимися компаниями и группами интересов».#новости #нобелевскаяпремия