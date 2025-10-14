FT: Великобритания приостановила выдачу полноценной банковской лицензии для Revolut — регуляторы опасаются, что компания не справится с рисками

Которые возникают из-за её быстрого роста.По словам источников Financial Times, регулирующие органы Великобритании потребовали у финтех-компании создать инфраструктуру по управлению рисками, соответствующую её «амбициозным планам по экспансии».В июле 2024 года Revolut получил банковскую лицензию Великобритании — но с ограничениями. Подала компания заявку на неё в ещё 2021 году, однако сразу столкнулась с трудностями.У регуляторов возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням сооснователя — Николая Сторонского. Он эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского.С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в Великобритании. Он сможет предлагать клиентам овердрафты, кредиты, сберегательные и другие продукты. Как отмечал Сторонский, её получение — цель «номер один» для компании. Обычно получение лицензии занимает около года, но Revolut ждёт её уже 14 месяцев. От комментариев компания отказалась, но сослалась на то, что «продуктивно сотрудничает с регуляторами» и «находится на финальном этапе получения лицензии».#новости #revolut