Евгения Евсеева
Деньги

FT: Великобритания приостановила выдачу полноценной банковской лицензии для Revolut — регуляторы опасаются, что компания не справится с рисками

Которые возникают из-за её быстрого роста.

  • По словам источников Financial Times, регулирующие органы Великобритании потребовали у финтех-компании создать инфраструктуру по управлению рисками, соответствующую её «амбициозным планам по экспансии».
  • В июле 2024 года Revolut получил банковскую лицензию Великобритании — но с ограничениями. Подала компания заявку на неё в ещё 2021 году, однако сразу столкнулась с трудностями.
  • У регуляторов возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням сооснователя — Николая Сторонского. Он эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского.
  • С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в Великобритании. Он сможет предлагать клиентам овердрафты, кредиты, сберегательные и другие продукты. Как отмечал Сторонский, её получение — цель «номер один» для компании.
  • Обычно получение лицензии занимает около года, но Revolut ждёт её уже 14 месяцев. От комментариев компания отказалась, но сослалась на то, что «продуктивно сотрудничает с регуляторами» и «находится на финальном этапе получения лицензии».

