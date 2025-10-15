Популярное
Артур Томилко
Деньги

Курс доллара на валютном рынке Forex опустился ниже 77 рублей — впервые с мая 2025 года

Рынок пересматривает ожидания по динамике ключевой ставки, полагают аналитики.

Скриншот vc.ru
  • В ходе торгов 15 октября 2025 года курс доллара на Forex снижался на 3,49%, до ₽76,73 рубля, следует из данных Investing.com. На 18:18 мск он составил 76,89 рубля. Евро опустился на 1,1%, до 91,15 рубля.
  • Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 15 октября, составляет 79,95 рубля. Евро — 92,68 рубля. На 16 октября регулятор установил курс доллара на уровне 78,83 рубля, евро — 91,72 рубля.
  • Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики связывают динамику курсов валют с пересмотром ожиданий по изменениям ключевой ставки. Если раньше рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас «всё больше сигналов указывает» на её сохранение, отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.
  • Поддержку рублю оказывают и платежи экспортёров по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), добавил он.
  • Укрепление рубля в последние дни также связано с «резким» снижением спроса на валюту со стороны импортёров, которые ожидают роста потребления со стороны граждан, на фоне жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, указывают в «Алор Брокере».

#новости #курсы

