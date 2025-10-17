Пауза или снижение до 16%: РБК о том, какие сценарии есть по ключевой ставке ЦБ, и их последствиях

Заседание по ней состоится 24 октября 2025 года.Источник: RegnumСогласно прогнозу «РБК Инвестиций», регулятор рассмотрит два варианта — сохранение ставки на уровне в 17% или снижение до 16%.Заседание будет опорным, отмечает издание, — то есть кроме решения по ключевой ставке, регулятор представит обновлённый макропрогноз, в том числе средний прогноз по средней ставке на 2026 год.Если диапазон сохранится на уровне в 12-13%, это станет сигналом, что ЦБ намерен и дальше снижать ставку. Но и повышение до 12,5-13,5% всё равно будет служить «умеренно позитивным сигналом», считают опрошенные РБК аналитики.Сценарии по ключевой ставкеБольшинство опрошенных РБК экономистов считают, что ключевая ставка останется без изменений. Но допускают, что регулятор может снизить её на 0,5-1 п.п. По итогам 2025 года ставка всё же составит 16%, полагают они.Для паузы много факторов — ускорение инфляции, отсутствие сигналов по смягчению напряжённости на рынке труда, рост кредитования и потребления, а также ценовых ожиданий бизнеса.Вариант снижения до 16% «маловероятен».Что будет с акциямиДаже небольшое снижение могло бы стать «позитивным сюрпризом» для рынка акций и подтолкнуть к закрытию шортов и спекулятивным покупкам. В этом случае индекс Мосбиржи к концу октября 2025 года может достигнуть 2600 пунктов и даже превысить этот уровень.Пауза была бы «неприятным событием для рынка», но подобные ожидания уже есть на биржах и заложены в ценах. Но даже в случае «жёсткого решения» ЦБ индекс Мосбиржи не пойдёт ниже 2500 пунктов.#новости #цб #ключеваяставка