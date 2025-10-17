Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Пауза или снижение до 16%: РБК о том, какие сценарии есть по ключевой ставке ЦБ, и их последствиях

Заседание по ней состоится 24 октября 2025 года.

Источник: Regnum
  • Согласно прогнозу «РБК Инвестиций», регулятор рассмотрит два варианта — сохранение ставки на уровне в 17% или снижение до 16%.
  • Заседание будет опорным, отмечает издание, — то есть кроме решения по ключевой ставке, регулятор представит обновлённый макропрогноз, в том числе средний прогноз по средней ставке на 2026 год.
  • Если диапазон сохранится на уровне в 12-13%, это станет сигналом, что ЦБ намерен и дальше снижать ставку. Но и повышение до 12,5-13,5% всё равно будет служить «умеренно позитивным сигналом», считают опрошенные РБК аналитики.

Сценарии по ключевой ставке

  • Большинство опрошенных РБК экономистов считают, что ключевая ставка останется без изменений. Но допускают, что регулятор может снизить её на 0,5-1 п.п. По итогам 2025 года ставка всё же составит 16%, полагают они.
  • Для паузы много факторов — ускорение инфляции, отсутствие сигналов по смягчению напряжённости на рынке труда, рост кредитования и потребления, а также ценовых ожиданий бизнеса.
  • Вариант снижения до 16% «маловероятен».

Что будет с акциями

  • Даже небольшое снижение могло бы стать «позитивным сюрпризом» для рынка акций и подтолкнуть к закрытию шортов и спекулятивным покупкам. В этом случае индекс Мосбиржи к концу октября 2025 года может достигнуть 2600 пунктов и даже превысить этот уровень.
  • Пауза была бы «неприятным событием для рынка», но подобные ожидания уже есть на биржах и заложены в ценах. Но даже в случае «жёсткого решения» ЦБ индекс Мосбиржи не пойдёт ниже 2500 пунктов.

