Петербургская биржа запустила торги слитками золота

Первый слиток продали за 11 млн рублей. Источник: ShutterstockТорги начались 20 октября в 11:00 мск на Петербургской бирже, пишет «Коммерсантъ». Первую сделку заключили почти сразу же — продали слиток массой 1 кг за больше чем 11 млн рублей.Торги проводятся совместно с «Гознаком», он выступает ответственным кастодианом торгуемого золота — то есть хранит его и управляет им.Пока доступны четыре категории слитков: 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг, пишет РБК. Минимальный лот — одна штука. Биржа также готова адаптировать спецификации под разные категории слитков — от мелких до крупных в зависимости от потребностей рынка.Торги драгоценными металлами проходят и на Мосбирже — но это «бумажные» металлы. Участники рынка депонируют физический слиток, его масса зачисляется на «металлический» счёт, а операции проходят как с деривативом — то есть финансовым контрактом.На Петербургской бирже же — первые торги в России, которые предусматривают прямую поставку физических слитков.#новости #золото