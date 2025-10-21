ФНС разослала клиентам со счетами в банках ОАЭ «десятки» писем с запросами об их открытии и происхождении средств

Письма пришли даже нерезидентам — а они не обязаны отчитываться перед налоговой об открытии счетов за рубежом.Источник: Getty ImagesПо словам опрошенных РБК юристов, случаев «десятки» — как минимум больше 40. ФНС получила информацию о счетах либо в общем виде, либо с детализацией. Как отмечает издание, некоторые российские клиенты, которые открывали счета на основании полученных в ОАЭ удостоверений личности, «наивно» полагали, что в банке их заявляли как резидентов ОАЭ — но не учли, что предоставляли и российские паспорта, а значит, в системе их отметили как россиян. Некоторые банки в ОАЭ передали информацию «вообще обо всех» российских гражданах — и теперь части из них приходится доказывать, что они не должны были сообщать о зарубежных активах.По словам юристов, ФНС начала запрашивать информацию с конца 2024 года, а теперь «стала особенно активна». Налоговую интересуют данные с 2022 года. Запросы относятся к банковским и брокерским счетам физлиц, а также счетам компаний, где россияне выступают бенефициарами. Большинство из них касается налоговых периодов 2022-2024 годов.Чаще всего ФНС просит предоставить пояснения о происхождении средств на счетах в ОАЭ, подтвердить налоговоерезидентство и предоставить документы о деятельности компании. После этого могут последовать «допросы» в налоговой, где попросят оригиналы документов. Штрафы за неуведомление об иностранном счёте небольшие, до 5000 рублей, но если на него приходили средства, о которых владелец не заявил, последствия будут «гораздо серьёзнее». Евгения ЕвсееваДеньги12 авгФНС стала чаще интересоваться счетами россиян в банках ОАЭ и зарегистрированными там компаниями — РБК В 2026 году число проверок по активам россиян в стране вырастет, считают юристы.#новости #фнс #оаэ