ФНС разослала клиентам со счетами в банках ОАЭ «десятки» писем с запросами об их открытии и происхождении средств

По словам опрошенных РБК юристов, случаев «десятки» — как минимум больше 40. ФНС получила информацию о счетах либо в общем виде, либо с детализацией.

Как отмечает издание, некоторые российские клиенты, которые открывали счета на основании полученных в ОАЭ удостоверений личности, «наивно» полагали, что в банке их заявляли как резидентов ОАЭ — но не учли, что предоставляли и российские паспорта, а значит, в системе их отметили как россиян.

Некоторые банки в ОАЭ передали информацию «вообще обо всех» российских гражданах — и теперь части из них приходится доказывать, что они не должны были сообщать о зарубежных активах.

По словам юристов, ФНС начала запрашивать информацию с конца 2024 года, а теперь «стала особенно активна». Налоговую интересуют данные с 2022 года. Запросы относятся к банковским и брокерским счетам физлиц, а также счетам компаний, где россияне выступают бенефициарами. Большинство из них касается налоговых периодов 2022-2024 годов.

Чаще всего ФНС просит предоставить пояснения о происхождении средств на счетах в ОАЭ, подтвердить налоговое резидентство и предоставить документы о деятельности компании. После этого могут последовать «допросы» в налоговой, где попросят оригиналы документов.