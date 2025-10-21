В ИТ-отрасли попросили сохранить льготу на уплату НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры

Отмена приведёт к сокращению выручки и кадров и оттоку ИТ-специалистов.Отказаться от отмены льготы попросили в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, «Руссофте» и ассоциации «МИТ — Мы ИТ». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письма организаций премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.Ещё одно письмо с просьбой пересмотреть положение об отмене льготы на имя Володина 16 октября 2025 года направил исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин.Представители ИТ-отрасли утверждают, что отмена льготы по НДС приведёт к потере более 100 млрд рублей в выручке ИТ-компаний в 2026 году и снижению темпов развития отрасли с существующих 20-25% до 3-5%. А впоследствии — к сокращению кадров и снижению темпов перехода на отечественное ПО.ИТ-сектор не «умрёт», но «потеряет динамику развития, часть своих кадров и инвестиций в новые проекты», считают они. Также это приведёт к переносу штаб-квартир в зарубежные страны с более льготными налоговыми режимами, из-за чего может возникнуть отток ИТ-специалистов и снизятся налоговые поступления в бюджет. Евгения ЕвсееваДеньги15 октИТ-компании: налоговые изменения приведут к банкротству небольших фирм и оттоку программистов — из-за этого потери бюджета могут составить до 46,5 млрд рублей Решение — сохранить нынешние льготы по НДС и повысить налог на прибыль для всей отрасли. #новости #налоги