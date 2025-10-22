Госдума поддержала в первом чтении повышение НДС с 20% до 22%

Последний раз налог на добавленную стоимость повышали в 2019 году — с 18% до 20%.Источник: ГосдумаДепутаты поддержали в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс». Поправки к законопроекту принимают до 10 ноября 2025 года. В частности, предлагается повысить НДС с 20% до 22% с 2026 года.Порог выручки для компаний на упрощённой системе налогообложения, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС, снизят с 60 млн рублей до 10 млн рублей.С 60 млн до 10 млн рублей снизят предельное значение суммы доходов для применения патентной системы налогообложения. Из перечня её видов деятельности исключат торговлю в стационарных объектах и автомобильные грузоперевозки.Ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% сохранят свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысят до 15%.Ставки акцизов проиндексируют в 2026-2027 годах на уровень инфляции «в отношении отдельных видов подакцизных товаров». Ставки акцизов на алкоголь, табачную и никотиносодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки — выше уровня инфляции.Букмекеры и тотализаторы должны будут платить налог в 5% от дохода, полученного от принятия ставок. Льготу по налогу на прибыль организаций для них отменят.Артур ТомилкоДеньги24 сентПовышение НДС, снижение порога выручки для уплаты НДС на УСН, отмена части льгот по страховым взносам и новые налоги для букмекеров: что включает бюджетный пакет Минфина Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года достиг 4,19 трлн рублей. #новости #налоги