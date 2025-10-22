Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Госдума поддержала в первом чтении повышение НДС с 20% до 22%

Последний раз налог на добавленную стоимость повышали в 2019 году — с 18% до 20%.

Источник: Госдума
Источник: Госдума
  • Депутаты поддержали в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс». Поправки к законопроекту принимают до 10 ноября 2025 года. В частности, предлагается повысить НДС с 20% до 22% с 2026 года.
  • Порог выручки для компаний на упрощённой системе налогообложения, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС, снизят с 60 млн рублей до 10 млн рублей.
  • С 60 млн до 10 млн рублей снизят предельное значение суммы доходов для применения патентной системы налогообложения. Из перечня её видов деятельности исключат торговлю в стационарных объектах и автомобильные грузоперевозки.
  • Ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% сохранят свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысят до 15%.
  • Ставки акцизов проиндексируют в 2026-2027 годах на уровень инфляции «в отношении отдельных видов подакцизных товаров». Ставки акцизов на алкоголь, табачную и никотиносодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки — выше уровня инфляции.
  • Букмекеры и тотализаторы должны будут платить налог в 5% от дохода, полученного от принятия ставок. Льготу по налогу на прибыль организаций для них отменят.
Артур Томилко
Деньги
Повышение НДС, снижение порога выручки для уплаты НДС на УСН, отмена части льгот по страховым взносам и новые налоги для букмекеров: что включает бюджетный пакет Минфина

Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года достиг 4,19 трлн рублей.

Фото ТАСС

#новости #налоги

29
2
1
41 комментарий