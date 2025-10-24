Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Компания сооснователя Tesla по переработке аккумуляторов Redwood Materials привлекла $350 млн

Оценка, по словам источников, составила $6 млрд.

Завод Redwood в Неваде. Источник: Bloomberg
  • Инвесторами выступили венчурная Eclipse и NVentures, инвестиционное подразделение Nvidia, пишут Bloomberg и Forbes. Оценку компания не раскрыла, но по словам источников изданий, она составила $6 млрд.
  • Средства направят на более широкое распространение батарей и других энергохранилищ, например, в дата-центрах, наращивание производственных мощностей и поддержку сотрудников.
  • Компания перерабатывает аккумуляторы, чтобы получить литий, кобальт, никель и другие металлы для повторного использования в батареях электромобилей. Также она сосредоточилась на поставках энергии для центров обработки данных — особенно использующих ИИ.
  • Redwood Materials запустил в 2017 году сооснователь и бывший технический директор Tesla Джеффри Брайан Стробел. С момента основания компания привлекла $2,2 млрд, отмечает Forbes.

#новости #redwoodmaterials

5 комментариев