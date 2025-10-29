Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка составила 366,1 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 44,7 млрд рублей

«Яндекс» провёл ресегментацию отчётности — по-новому разделил блоки отчётности.

«Поисковые сервисы и ИИ» (бывшие сегменты «Поиск и портал, «Сервисы объявлений», и «Устройства и “Алиса”») принесли 138,5 млрд рублей (+9%). Скорректированная EBITDA — 63 млрд рублей (+9%).

Общая доля на поисковом рынке выросла на 3,5 п.п., составив 68%. Аудитория нейросети «“Алиса” в “Поиске”, чате и приложении» в сентябре 2025 года превысила 47,3 миллиона пользователей. Ежемесячная аудитория «Яндекс Путешествий» выросла на 74% год к году и составила 25 млн пользователей.

«Городские сервисы» (это «Электронная коммерция», «Райдтех», «Доставка» и другие O2O-сервисы): выручка выросла на 36%, до 200,4 млрд рублей. Наибольший вклад внесли сервисы «Электронной коммерции» — 113,3 млрд рублей выручки (+46%). У «Райдтеха» — 73,7 млрд рублей (+24%). Общая скорректированная EBITDA — 18,9 млрд руб (347%).

Количество активных покупателей на «Маркете» (совершили не менее одной покупки в течение года до отчётной даты) — 20,5 млн. Продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) — 161 тысяча. Совокупное количество активных пользователей «Городских сервисов» составило 58,4 млн человек в месяц (+18%).



«Персональные сервисы» («Финансовые сервисы», «Плюс и развлекательные сервисы», «Свои Плюсы» и другие) — 54,8 млрд рублей выручки (67%). «Яндекс» впервые раскрыл выручку финтех-направления — она составила 23,6 млрд рублей (+172%) за третий квартал.

Выручка «Плюса и развлекательных сервисов» выросла на 32% до 29,3 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 25%, до 44,9 млн. Аудитория «Музыки» — на 32% год к году, до 30,5 млн слушающих подписчиков в месяц. «Книги» в месяц читает и слушает 6 млн подписчиков «Плюса». Фильмы и сериалы на «Кинопоиске» смотрят 17 млн.