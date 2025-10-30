Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Банк «Точка» начал выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса — до этого он предлагал займы от партнёров

Максимальная сумма — 50 млн рублей, срок — до года.

Источник: «Точка»
  • Кредит можно получить на любые цели — от уплаты налогов и развития компании до покрытия сезонных расходов, сообщила компания.
  • Максимальная сумма — 50 млн рублей. Кредит выдают как на короткие сроки — до 60 дней, так и на длительные — до года. Решение подбирается индивидуально.
  • Получить кредит сможет действующий бизнес — юрлица и индивидуальные предприниматели — с оборотом от 200 тысяч рублей в месяц и кредитной историей от трёх месяцев после регистрации.
  • Минимальная ставка — от 21,81% годовых с возможностью снижения при «стабильных оборотах». Она формируется индивидуально и зависит от кредитной истории, оборота и финансового состояния компании. Комиссии за выдачу, обслуживание кредита и досрочного погашения нет.
  • Сейчас клиентам доступен овердрафт — инструмент для покрытия кассовых разрывов. Также есть экспресс-кредит — для срочных целей бизнеса. В будущем «Точка» планирует расширять линейку кредитов.

