Евгения Евсеева
Деньги

Отчёт Microsoft за квартал: выручка составила $77,7 млрд, чистая прибыль — $27,7 млрд

Большая часть выручки пришлась на «облако» и ИИ-технологии.

Источник: Getty Images
  • Компания отчиталась за первый квартал финансового 2026 года: выручка составила $77,7 млрд (+18%), чистая прибыль — $27,7 млрд (+12%).
  • Согласно заявлению Microsoft, прибыль могла бы быть выше — на $3,1 млрд, но деньги ушли на инвестиции в OpenAI.
  • Выручка от подразделения Intelligent Cloud, куда входят облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio и другие, выросла на 28% и составила $30,9 млрд.
  • Ещё $33 млрд за квартал принесло подразделение Productivity and Business Processes. Сюда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое.
  • Оставшаяся часть выручки пришлась на More Personal Computing — сюда входят продажи лицензионных продуктов Windows, устройств Surface, игр и услуг для Xbox и самих консолей. Она составила $13,8 млрд.
  • На фоне отчётности акции компании опустились на премаркете на 2,96% — до $525,5 за штуку.

