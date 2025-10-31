ЦБ Турции отозвал лицензию у популярной у россиян платёжной системы Papara

В мае 2025 года её владельца задержали из-за подозрений в отмывании денег. Источник: Türkiye GazetesiОб этом пишет Hürriyet со ссылкой на решение Центрального банка страны. Причина отзыва — решение комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере.Papara — турецкая платёжная система, она основана в 2016 году, тогда же ей выдали и лицензию. Это цифровой кошелёк с привязанной к нему картой, которая работает аналогично банковской. Система поддерживает турецкую лиру и другие валюты для международных переводов.Платёжной системой пользовались и россияне, поскольку получить доступ к ней проще, чем открыть в банках карту, пишет РБК.В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы. Их подозревают в отмывании денег, полученных от нелегальных азартных игр. В результате расследования конфисковали активы на сумму 5 млрд турецких лир (около $118 млн). #новости #papara #турция