Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ Турции отозвал лицензию у популярной у россиян платёжной системы Papara

В мае 2025 года её владельца задержали из-за подозрений в отмывании денег.

Источник: Türkiye Gazetesi
  • Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на решение Центрального банка страны. Причина отзыва — решение комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере.
  • Papara — турецкая платёжная система, она основана в 2016 году, тогда же ей выдали и лицензию. Это цифровой кошелёк с привязанной к нему картой, которая работает аналогично банковской. Система поддерживает турецкую лиру и другие валюты для международных переводов.
  • Платёжной системой пользовались и россияне, поскольку получить доступ к ней проще, чем открыть в банках карту, пишет РБК.
  • В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы. Их подозревают в отмывании денег, полученных от нелегальных азартных игр. В результате расследования конфисковали активы на сумму 5 млрд турецких лир (около $118 млн).

30 комментариев