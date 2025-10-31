Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Netflix объявил о дроблении акций 10 к 1 — это сделает бумаги доступнее для инвесторов

Сейчас они стоят больше $1000 за штуку.

Источник: Wikimedia
  • Действующие акционеры по состоянию на 10 ноября 2025 года получат 14 ноября по девять дополнительных акций на каждую имеющуюся у них бумагу, пишет CNBC. Стоимость каждой снизится в десять раз.
  • Торги по новой цене начнутся с 17 ноября. Акции стоят на момент закрытия торгов по $1089 за штуку — сплит сделает дорогие бумаги доступнее для инвесторов, отмечает издание.
  • Netflix объявил, что проводит дробление, чтобы «снизить рыночную цену акций до уровня, который будет более доступным для сотрудников, участвующих в программе опционов».
  • После объявления о сплите акции Netflix подскочили на 2%, но позже рост скорректировался. На премаркете они растут на 3,5% — до $1127 за штуку.
  • Стриминг не первый раз проводит сплит акций — он делал это в 2004-м и 2015-м.

#новости #netflix

1
3 комментария