Операторы связи планируют в 2026 году поднять тарифы на 5-10% — Telecom Daily

Подорожание затронет мобильную связь, домашний интернет и услуги для бизнеса. Фото ТАССОколо 96% российских операторов мобильной связи, домашнего интернета, а также платного телевидения и телефонии планируют увеличить цены в 2026 году, показал опрос Telecom Daily. Его результаты приводят «Ведомости».Агентство опросило 70 топ-менеджеров и владельцев операторских компаний с федеральным охватом. Из них 48% собираются увеличить тарифы на 5-10%, а некоторые (16% респондентов) — более чем на 10%.Сильнее всего подорожают комплексные виды услуг (мобильная связь с домашним интернетом), аренда защищённых каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам, отметили большинство опрошенных. Рост цен также затронет облачные сервисы и услуги центров обработки данных.В 2026 году операторы будут «существенно» пересматривать параметры своих тарифов, а рост цен продолжится, соглашаются аналитики iKS-Consulting и Content Review. Они связывают это в том числе с увеличением затрат на фоне появления «белых» списков сайтов, которые должны быть доступны при отключении связи, падением голосового трафика в мессенджерах из-за запретов на звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит запрещённой Meta). В сегменте центров обработки данных на цены будет влиять стоимость электроэнергии. На тарифах облачных сервисов скажется стоимость аренды дата-центров, предложение свободных вычислительных мощностей в которых сокращается, отметили в Cloud.ru.В ФАС заявили «Ведомостям», что «внимательно» следят за уровнем цен на рынке услуг мобильной связи. В случае жалоб граждан или появления в интернете информации о повышении цен служба проводит проверку его обоснованности.В октябре 2024 года опрошенные Telecom Daily операторы рассказали о планах повысить цены на 10-12%. По оценке агентства, за десять месяцев 2025 года они выросли на 9,5%.Согласно индексу потребительских цен Росстата, в январе-сентябре 2025-го абонентская плата за мобильную связь выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а за доступ к интернету — на 6,3%, указывают «Ведомости».#новости #связь