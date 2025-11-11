Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией из-за опасения вторичных санкций — «РИА Новости»

По словам собеседников агентства, это создаёт проблемы при переводах денег между странами и открытии счетов для россиян.Фото «РИА Новости» О том, что турецкие банки усилили контроль и ограничили операции, связанные с Россией, «РИА Новостям» рассказал источник в государственном финансовом секторе Турции.После включения некоторых турецких компаний в санкционные списки банки начали принимать меры для избежания вторичных санкций, пояснил собеседник: «Это создаёт новые барьеры для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, которые до недавнего времени оставались относительно устойчивыми каналами взаимодействия».Сотрудник одного из турецких частных банков рассказал агентству, что «переводы [между Россией и Турцией] не осуществляются», кредитные организации также «не могут» открывать счета для россиян. Причиной этому он назвал санкции.По его словам, ограничения действуют уже «некоторое» время и создают «серьезные проблемы» как для клиентов, так и для самого банка.Полина ЛааксоДеньги23 октЕС запретит операции с «Альфа-банком», «МТС Банком» и «Абсолют Банком» Ограничения из 19 пакета санкций вступят в силу 12 ноября 2025 года.Под новые санкции также попали филиалы «Альфа-банка», ВТБ и «Сбера» в Беларуси, филиал ВТБ в Казахстане и «ВТБ Шанхай», «Земский банк», небанковская кредитная организация «Истина», автопроизводитель «Соллерс» и две его дочерние структуры, грузоперевозчик «Транзит».#новости #банки #турция