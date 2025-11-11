Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией из-за опасения вторичных санкций — «РИА Новости»

По словам собеседников агентства, это создаёт проблемы при переводах денег между странами и открытии счетов для россиян.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • О том, что турецкие банки усилили контроль и ограничили операции, связанные с Россией, «РИА Новостям» рассказал источник в государственном финансовом секторе Турции.
  • После включения некоторых турецких компаний в санкционные списки банки начали принимать меры для избежания вторичных санкций, пояснил собеседник: «Это создаёт новые барьеры для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, которые до недавнего времени оставались относительно устойчивыми каналами взаимодействия».
  • Сотрудник одного из турецких частных банков рассказал агентству, что «переводы [между Россией и Турцией] не осуществляются», кредитные организации также «не могут» открывать счета для россиян. Причиной этому он назвал санкции.
  • По его словам, ограничения действуют уже «некоторое» время и создают «серьезные проблемы» как для клиентов, так и для самого банка.
Полина Лааксо
Деньги
ЕС запретит операции с «Альфа-банком», «МТС Банком» и «Абсолют Банком»

Ограничения из 19 пакета санкций вступят в силу 12 ноября 2025 года.

  • Под новые санкции также попали филиалы «Альфа-банка», ВТБ и «Сбера» в Беларуси, филиал ВТБ в Казахстане и «ВТБ Шанхай», «Земский банк», небанковская кредитная организация «Истина», автопроизводитель «Соллерс» и две его дочерние структуры, грузоперевозчик «Транзит».

#новости #банки #турция

7
1
1
1
96 комментариев