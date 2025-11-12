Госдума поддержала в первом чтении законопроект о добровольном страховании самозанятых

Право на получение пособия по больничному появится после полугода регулярной уплаты взносов.Источник: ГосдумаЗаконопроект предлагает провести эксперимент, который позволит самозанятым платить взносы в социальный фонд, чтобы в случае болезни претендовать на пособие. Сроки эксперимента — с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Подать заявление можно будет через приложение «Мой налог» или Госуслуги до 30 сентября 2027 года, уточняет «Интерфакс».Самозанятые смогут выбрать размер страховых сумм — 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Размер пособия будет зависеть от продолжительности страхового стажа и периода уплаты страховых взносов.Если выбрать страховую сумму в 35 тысяч рублей и платить от шести до 12 месяцев, размер пособия составит от 14,7 тысячи до 24,5 тысячи рублей в зависимости от стажа. Более 12 месяцев — от 21 тысячи до 35 тысяч соответственно. Размер страхового взноса — 1344 рубля в месяц, следует из пояснительной записки.При страховой сумме в 50 тысяч рублей: от 21 тысячи до 35 тысяч рублей в зависимости от стажа при уплате взносов от шести до 12 месяцев и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей соответственно при уплате взносов более 12 месяцев. Размер страхового взноса — 1920 рублей в месяц.Один раз в год самозанятые смогут изменить размер страховой суммы. Те, кто платит взносы и не получает пособий в это время, получат скидку: после 18 месяцев ежемесячный платёж страховых взносов уменьшится на 10%, после 24 месяцев — на 30%.Артур ТомилкоДеньги10 октОтменить или изменить: что известно о планах властей пересмотреть условия самозанятости Эксперты полагают, что корректировки коснутся страховой и пенсионной защиты.#новости #самозанятые