Евгения Евсеева
Деньги

Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российское подразделение «Ситибанка»

Банк решил свернуть бизнес в России ещё в 2021 году.

Источник: ТАСС
  • «Ренессанс Капитал» выкупит весь бизнес российского «Ситибанка», подконтрольного американской Citigroup, — разрешение на это дал президент в своём распоряжении.
  • Сумма сделки неизвестна, как и другие её детали. Одобрение регуляторов для неё не нужно.
  • Citigroup открыла представительство в Москве в 1992 году, уже через год получив лицензию на банковскую деятельность. В 2021 году объявила о решении выйти из розничного бизнеса в России.
  • С 2022 года группа постепенно сворачивала операции в стране: продала потребительские кредиты «Уралсибу», ограничила переводы с дебетовых карт и оплату услуг, убрала банкоматы, прекратила обслуживание дебетовых карт и операций через Систему быстрых платежей. Но продать весь российский бизнес без разрешения президента не могла.
  • В сентябре 2024 года предупредила, что закроет последнее розничное отделение в России и отключит интернет-банк и мобильное приложение.

#новости #ситибанк

