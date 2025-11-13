Майкл Бьюрри из «Игры на понижение» снял свой хедж-фонд с регистрации в SEС — он больше не обязан публиковать информацию о сделках

Но не закрыл его окончательно.Майкл Бьюрри. Источник: Getty ImagesАмериканский финансист и инвестор Майкл Бьюрри снял свой хедж-фонд Scion Asset Management с регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Бьюрри известен тем, что предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое привело к финансовому кризису 2008 года в США. Его игра против рынка легла в основу книги и фильма «Игра на понижение».Регистрация Scion Asset Management прекращена с 10 ноября 2025 года. Она обязательна для фондов с активами свыше $100 млн, отмечает MarketWatch. Прекращение регистрации означает, что Scion не нужно подавать в SEC отчёты, которые публикуются в свободном доступе. Invеsting.соm отмечает, что Бьюрри может дальше управлять Scion как семейным офисом.По соцсетях разошёлся скриншот письма о закрытии Scion Asset Management и возврате капитала, которое Бьюрри якобы отправил инвесторам 27 октября 2025-го. В нём говорится, что «оценка стоимости ценных бумаг сейчас не совпадает с рыночными реалиями». Подлинность письма не подтверждена.Бьюрри не комментировал закрытие фонда. В аккаунте в X он намекнул, что 25 ноября перейдёт к «гораздо более интересным делам». В другом посте он выложил кадр из «Игры на понижение», на котором сыгравший его Кристиан Бэйл лежит на полу. «Всё получилось», — написал он.Бьюрри не впервые ликвидирует фонды, напоминает MarketWatch. В 2008 году, за пять лет до запуска Scion Asset Management, он закрыл свой первый фонд Scion Capital.#новости