Сеть складов индивидуального хранения «Мегасклад» привлекла 200 млн рублей

Инвестиции пойдут на развитие сервиса в российских регионах.Скриншот vc.ruДеньги вложила группа частных инвесторов под управлением инвесткомпании Rein Capital, рассказал стартап. Оценка, по словам компании, — 500 млн рублей.«Мегасклад» предлагает аренду кладовок по подписке и работает в том числе Москве, Мурманске, Казани и других городах. До середины 2026 года сервис планирует открыть точки хранения «во всех крупных городах России».Как пишет Forbes, «Мегасклад» в 2023 году запустили Максим Повтарев и Руслан Алексеев. Компания работает под ООО УК «Системы хранения» — по словам партнёров, они купили юрлицо, а затем переименовали.Свои доли по 40% записали на жён Камиллу Гордийчук и Ирину Алексееву. Почему — не объяснили. Ещё 20% поделили топ-менеджеры «Мегасклада». После сделки они выйдут из капитала, а доли Гордийчук и Алексеевой снизятся, указывает издание.Выручку и прибыль компании в 2024 году Повтарев не раскрывает. Но, по его словам, за последний год услугами сервиса воспользовались около 3000 человек. Как пишет издание, общая площадь помещений превышает 10 тысяч м². Компания работает как с b2c-, так и с b2b-клиентами, сдавая помещения под хранение офисного оборудования. 34 склада открыты по франшизе.#новости