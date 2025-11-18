Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Владелец прав на песню Baby Shark вышел на биржу

Акции после начала торгов подскочили на 60%.

Скриншот vc.ru
  • Южнокорейская компания Pinkfong провела первичное размещение акций (IPO) на бирже Kosdaq, пишет Bloomberg.
Маскот Pinkfong. Источник: Bloomberg
  • После начала торгов акции выросли больше чем на 60%, достигнув 61,5 тысячи вон ($41,95) за штуку. IPO принесло компании 76 млрд вон ($53 млн), спрос превысил предложение более чем в 600 раз.
  • Pinkfong в 2010 году создали Ким Мин Сок и Сон Дон У, до этого работавшие в игровой и ИТ-сфере. Её партнером на старте выступила Samsung Publishing, принадлежащая отцу Кима.
  • Бизнес-модель компании — создание коротких запоминающихся видеороликов для YouTube, стриминговых платформ, телевидения и мобильных приложений.
  • Детскую песню Baby Shark компания опубликовала на YouTube в 2016 году — сейчас у неё больше 16 млрд просмотров.
YouTube-канал Pinfong

