Владелец прав на песню Baby Shark вышел на биржу

Акции после начала торгов подскочили на 60%. Скриншот vc.ruЮжнокорейская компания Pinkfong провела первичное размещение акций (IPO) на бирже Kosdaq, пишет Bloomberg.Маскот Pinkfong. Источник: BloombergПосле начала торгов акции выросли больше чем на 60%, достигнув 61,5 тысячи вон ($41,95) за штуку. IPO принесло компании 76 млрд вон ($53 млн), спрос превысил предложение более чем в 600 раз.Pinkfong в 2010 году создали Ким Мин Сок и Сон Дон У, до этого работавшие в игровой и ИТ-сфере. Её партнером на старте выступила Samsung Publishing, принадлежащая отцу Кима. Бизнес-модель компании — создание коротких запоминающихся видеороликов для YouTube, стриминговых платформ, телевидения и мобильных приложений.Детскую песню Baby Shark компания опубликовала на YouTube в 2016 году — сейчас у неё больше 16 млрд просмотров.YouTube-канал Pinfong#новости