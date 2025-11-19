Популярное
Таня Боброва
Деньги

«Сбер» показал банкомат со встроенным ИИ-помощником GigaChat и сервисом экспресс-оценки здоровья

Компания планирует начать устанавливать такие устройства с декабря 2025 года.

Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • У устройства два экрана — основной и экран безопасности, рассказали в банке. Второй «утоплен» в нише и покрыт специальной плёнкой, поэтому информацию на нём вроде PIN-кода, баланса или реквизитов видит только человек, который стоит «прямо перед ним».
  • На банкомант добавили подсветку: зелёная означает, что он свободен, оранжевая — что «остальным нужно находиться за пределами этой зоны». У него также есть встроенный проектор, который транслирует изображение и видеоролики на стену за устройством.
  • Помимо привычных банковских функций вроде снятия наличных устройство поддерживает ИИ-помощника GigaChat. Пользователи могут управлять банкоматом голосом.
  • В устройство также встроили сервис экспресс-оценки состояния здоровья для клиентов старше 18 лет. Для этого нужно посмотреть в камеру.
  • На экране пользователи увидят «суть каждого показателя» (пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жёсткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма). Полные результаты оценки будут доступны в приложении «СберЗдоровье». Там же можно обсудить результаты с врачом или записаться на чекап.
  • Банкомат спроектирован специалистами «Сбера», отметили в компании. Он работает на ПО собственной разработки и запатентован как продукт банка. По словам первого зампреда правления «Сбербанка» Александра Ведяхина, с декабря 2025 года компания начнёт устанавливать такие банкоматы «по всей стране». Сколько именно устройств — не уточнили.

#новости #сбер

