Отчёт Nvidia за квартал: рекордная выручка составила $57 млрд, чистая прибыль — $31,91 млрд

Компания отчиталась за третий квартал 2025 года. Источник: ReutersКвартальная выручка выросла на 62% год к году — до рекордных $57 млрд. Это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что компания выручит $54 млрд, пишет CNBC.Чистая прибыль выросла на 65% — до $31,91 млрд или $1,3 на акцию. Она также превзошла ожидания аналитиков.Большая часть выручки пришлась на бизнес в сфере центров обработки данных — $51,2 млрд (+66%). Из них $43 млрд пришлись на «вычислительные ресурсы», то есть графические процессоры компании.Остальные $5,8 млрд выручки — игровой бизнес.Самые продаваемые процессоры — Blackwell Ultra, второе поколение чипов Blackwell. Как отметил глава Nvidia Дженсена Хуанг, компания продаёт все процессоры, которые может произвести — но это не значит, что они полностью распроданы: у Nvidia есть чипы и в будущем их станет больше.Выручка Nvidia по кварталам. Источник: CNBCПрогнозы у компании оптимистичные: в четвёртом квартале 2025 года она ждёт выручку в $65 млрд. По словам Хуанга, никакого «пузыря ИИ» на рынке нет — компания видит «нечто иное».На фоне отчёта акции Nvidia растут на 5,08% на премаркете — до $196 за штуку.