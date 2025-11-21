ЦБ продлил льготный период на операции с цифровыми рублями до конца 2026 года

В течение него с компаний не будут взимать комиссию за транзакции. С 1 января 2027 года начнут действовать «минимальные на платёжном рынке» тарифы, сообщил ЦБ.Тариф на транзакции между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Комиссия за перевод цифровых рублей гражданами в пользу компаний составит 0,3% от суммы, но не больше 1500 рублей. Для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, — 0,2% от суммы, но не больше 10 рублей за один перевод.Переводы цифровых рублей между физлицами будут бесплатными, независимо от льготного периода, отметил регулятор.В июле 2025 года Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го. К этой дате крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции. Тогда же операции станут обязательными для продавцов с выручкой более 120 млн рублей, которые обслуживаются у них.С 1 сентября 2027 года подключат банки с универсальной лицензией и их клиентов-ритейлеров с выручкой от 30 млн рублей в год. С 1 сентября 2028 года — остальные банки и продавцов. Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей смогут отказаться от приёма оплаты цифровыми рублями. Валерия ИльинаДеньги24.09.2024Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться От редакцииТекст обновлён 18 июля 2025 года.Рассказываем о новой валюте простыми словами.#новости #цб