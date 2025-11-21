Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

ЦБ продлил льготный период на операции с цифровыми рублями до конца 2026 года

В течение него с компаний не будут взимать комиссию за транзакции.

  • С 1 января 2027 года начнут действовать «минимальные на платёжном рынке» тарифы, сообщил ЦБ.
  • Тариф на транзакции между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Комиссия за перевод цифровых рублей гражданами в пользу компаний составит 0,3% от суммы, но не больше 1500 рублей. Для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, — 0,2% от суммы, но не больше 10 рублей за один перевод.
  • Переводы цифровых рублей между физлицами будут бесплатными, независимо от льготного периода, отметил регулятор.
  • В июле 2025 года Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го. К этой дате крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции. Тогда же операции станут обязательными для продавцов с выручкой более 120 млн рублей, которые обслуживаются у них.
  • С 1 сентября 2027 года подключат банки с универсальной лицензией и их клиентов-ритейлеров с выручкой от 30 млн рублей в год. С 1 сентября 2028 года — остальные банки и продавцов. Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей смогут отказаться от приёма оплаты цифровыми рублями.
Валерия Ильина
Деньги
Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться
От редакции
Текст обновлён 18 июля 2025 года.

Рассказываем о новой валюте простыми словами.

Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться

#новости #цб

4
1
18 комментариев