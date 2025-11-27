«Т-Банк» открыл всем доступ к «фрод-рулетке» для борьбы с телефонными мошенниками

По заявкам сервис тестировали с июля 2024 года.Скриншот vc.ruО начале тестов «фрод-рулетки» в апреле 2024 года написали «Ведомости». Собирать заявки от обычных пользователей компания начала в июле 2024-го. Теперь в «Т-Банке» рассказали, что в первых тестах поучаствовали более 2000 человек и с 27 ноября 2025 года заказать звонок могут все желающие на сайте «Ловушка для мошенников».Это экспериментальный сервис, в котором «Т-Банк» вместе с «Т-Мобайлом» и другими операторами в реальном времени выявляет звонки мошенников и анонимно переадресовывает их на телефоны участников «фрод-рулетки». Оставленный при регистрации номер мошенники не видят и думают, что общаются с «жертвой».Каждый звонок начинается для пользователя с сообщения: «Внимание, мошенник “фрод-рулетки” на линии». Задача — как можно дольше продержать злоумышленника. Говорить ему, что он попал в «фрод-рулетку», нельзя — за это могут дисквалифицировать.На старте каждому участнику доступно три звонка в сутки, уточнили в пресс-службе. Засчитываются те, что длятся минимум 15 секунд. Среднее время ожидания звонка — до пяти минут. Во время «высокого спроса» время ожидания может вырасти. Тогда пользователь может заказать звонок робота-«мошенника» для тренировки.Перед стартом пользователи смогут изучить типичные методы воздействия мошенников, тактики удержания их на линии, другие советы по безопасности. Для участия нужно авторизоваться по номеру телефона. Участвовать могут абоненты российских операторов от 18 лет.#новости #тбанк