Основатель Dell Майкл Делл и его жена Сьюзан внесут по $250 на инвестиционные счета 25 млн американских детей

Общий размер пожертвования составит $6,25 млрд.Фото AP Это одно из крупнейших благотворительных пожертвований, когда-либо направленных напрямую американцам, пишет NYT.Деньги получат дети в возрасте до 10 лет, которые живут в домохозяйствах с годовым доходом ниже $150 тысяч. Определить получателей и открыть для них счета поможет правительство США. Процедуру планируют запустить летом 2026 года.Майкл и Сьюзан Делл отметили: если после первого этапа распределения останутся деньги, они распространят пожертвование и на детей старше 10 лет. Они также призвали других филантропов и корпорации, а также государственные и местные органы власти последовать их примеру.Пожертвование Деллов дополнит федеральную программу США, получившую поддержку обеих партий в Конгрессе, отмечает газета. Правительство перечислит по $1000 на инвестсчета детей, родившихся в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года.Кроме того, в США уже действует программа, по которой работодатели могут перечислять до $2500 в год на счета детей своих сотрудников. Эта сумма не облагается налогом и инвестируется в индексные фонды до достижения ребёнком 18 лет. В рамках этой программы Dell Technologies переводит по $1000 новорождённым детям своих сотрудников.#новости #благотворительность