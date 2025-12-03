ЦБ открыл второе зарубежное представительство — в Индии

Это поможет российским банкам в решении оперативных вопросов с индийским регулятором, писал «Ъ».Источник: Банк РоссииПредставительство появилось в Мумбаи — финансовой столице Индии, рассказал ЦБ и отметил: оно станет «связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии и создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества».Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что регулятору «было бы полезно» иметь представительства в ключевых странах-партнёрах. Представительство в Индии будет не большим по составу и охватит все вопросы, которыми занимается ЦБ: начиная от расчётов и заканчивая вопросами финансовой грамотности.Опрошенные «Ъ» эксперты отмечали, что выбор Индии неслучаен: у российских компаний «много интересов» в стране, и обслуживающим бизнес российским банкам «не помешает поддержка ЦБ» в решении оперативных вопросов с индийским регулятором.Кроме того, представительство может помочь ускорить согласование «ключевых процедур», снизить транзакционные издержки и обеспечить бесперебойность платежей. Среди российских банков в стране есть филиалы у «Сбера» и ВТБ, представительства — у «Газпромбанка» и «ВЭБ.рф», добавляла газета.Газета напоминала, что до середины 2000-х ЦБ был представлен за границей в Европе — через дочерние банки. Первое зарубежное представительство регулятор открыл в 2017 году — в Пекине, Китай.#новости #цб