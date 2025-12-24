«Яндекс Пэй» добавил возможность переключаться между счетами в разных банках для оплаты покупок по QR-коду или NFC

Можно привязать до трёх счетов.Источник: «Яндекс» Когда пользователь будет оплачивать покупку, приложение покажет все привязанные карты, рассказали в сервисе. Услуга бесплатная, баллы «Плюса» начисляются при использовании любого счёта. При этом транзакция не учитывается в бонусных программах банка, с помощью которого была проведена оплата.В октябре 2025 года функцию «мультибанкинга» запустили «Т-Банк», ВТБ и «Альфа-банк». Она позволяет клиентам банков-партнёров просматривать в их приложениях информацию о всех счетах и управлять ими. #новости #яндекс