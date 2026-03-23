Подразделение ЦБ рассказало о пилотном эксперименте с запуском «белых» банкоматов — у них не будет бренда, а с операций не возьмут комиссию

А банки будут подключаться за «небольшую» плату. Источник: «Яндекс Карты»«Росинкас» — подразделение ЦБ, один из крупнейших в России перевозчиков наличных денег и других ценностей — анонсировал появление в стране сети «белых» банкоматов, пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Сергея Верейкина.Такие банкоматы будут принадлежать «Росинкасу», у них не будет бренда, клиенты смогут снимать в них деньги с карт любых банков без комиссии. Банки за подключение к системе будут переводить «небольшую» плату, а за использование — оплачивать подписку или только «объём проведённых транзакций».В результате эксперимента, который уже запустили в Тамбовской области, вырастет «физическая доступность» устройств — их будут размещать в «соответствии с реальными потребностями», а не в «зонах высокой коммерческой рентабельности».Установка таких банкоматов поможет решить проблему с их доступностью в отдалённых регионах страны, считают в «Росинкасе».На начало 2026 года количество банкоматов в России составило 138 тысяч — это минимум с 2010-го. Одна из причин этого — большие затраты банков на обслуживание устройств в труднодоступных местах. Из-за этого финансовые организации стремятся сократить их количество.#новости #банкоматы