Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Подразделение ЦБ рассказало о пилотном эксперименте с запуском «белых» банкоматов — у них не будет бренда, а с операций не возьмут комиссию

А банки будут подключаться за «небольшую» плату.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • «Росинкас» — подразделение ЦБ, один из крупнейших в России перевозчиков наличных денег и других ценностей — анонсировал появление в стране сети «белых» банкоматов, пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Сергея Верейкина.
  • Такие банкоматы будут принадлежать «Росинкасу», у них не будет бренда, клиенты смогут снимать в них деньги с карт любых банков без комиссии. Банки за подключение к системе будут переводить «небольшую» плату, а за использование — оплачивать подписку или только «объём проведённых транзакций».
  • В результате эксперимента, который уже запустили в Тамбовской области, вырастет «физическая доступность» устройств — их будут размещать в «соответствии с реальными потребностями», а не в «зонах высокой коммерческой рентабельности».
  • Установка таких банкоматов поможет решить проблему с их доступностью в отдалённых регионах страны, считают в «Росинкасе».
  • На начало 2026 года количество банкоматов в России составило 138 тысяч — это минимум с 2010-го. Одна из причин этого — большие затраты банков на обслуживание устройств в труднодоступных местах. Из-за этого финансовые организации стремятся сократить их количество.

#новости #банкоматы

4
1
20 комментариев