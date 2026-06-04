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Евгения Евсеева
Деньги

«Сбер» представил платёжный терминал «Нео» — он умеет менять угол наклона экрана

До конца 2026 года банк планирует установить «тысячи» таких терминалов.

Источник здесь и далее: «Сбер»
Источник здесь и далее: «Сбер»
  • Терминал — со «встроенным ИИ», он умеет автоматически регулировать угол наклона экрана под пользователя, рассказали в «Сбере».
  • В устройстве для оплаты по биометрии используется система распознавания лица на базе ToF-камеры с 3D-картографией, адаптивной подсветки и ИИ-алгоритмов. Это позволяет идентифицировать клиента при любом освещении, говорят в банке.
«Сбер» представил платёжный терминал «Нео» — он умеет менять угол наклона экрана
«Сбер» представил платёжный терминал «Нео» — он умеет менять угол наклона экрана
«Сбер» представил платёжный терминал «Нео» — он умеет менять угол наклона экрана
«Сбер» представил платёжный терминал «Нео» — он умеет менять угол наклона экрана
  • Он поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и по биометрии. Можно оплачивать покупки через сервисы оплаты частями, а также оставлять чаевые и использовать бонусы «Спасибо».
  • До конца 2026 года «Сбер» планирует установить несколько тысяч таких терминалов, предзаказ уже открыт.

#новости #сбер

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