«Сбер» представил платёжный терминал «Нео» — он умеет менять угол наклона экрана

До конца 2026 года банк планирует установить «тысячи» таких терминалов. Источник здесь и далее: «Сбер»Терминал — со «встроенным ИИ», он умеет автоматически регулировать угол наклона экрана под пользователя, рассказали в «Сбере».В устройстве для оплаты по биометрии используется система распознавания лица на базе ToF-камеры с 3D-картографией, адаптивной подсветки и ИИ-алгоритмов. Это позволяет идентифицировать клиента при любом освещении, говорят в банке.Он поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и по биометрии. Можно оплачивать покупки через сервисы оплаты частями, а также оставлять чаевые и использовать бонусы «Спасибо».До конца 2026 года «Сбер» планирует установить несколько тысяч таких терминалов, предзаказ уже открыт.#новости #сбер