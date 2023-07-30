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Деньги
Евгения Евсеева

«Питаюсь в офисе, деньги собираю просто так»: как живут айтишники, которые практически не тратят свою зарплату Статьи редакции

Издание dev.by нашло айтишников, которые тратят лишь малую часть своей зарплаты, — от 10% до 30%, а остальное откладывают на чёрный день или инвестируют.

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«Трачу средства только на те вещи, которые мне нужны. Хочу купить квартиру и открыть своё дело»

Фуллстэк-разработчик, 7500 беларусских рублей, Беларусь

Живу в беларусском областном городе, работаю в EPAM. Уже больше пяти лет в компании как фуллстэк-разработчик, зарабатываю 7000-7500 беларусских рублей (210-225 тысяч рублей — vc.ru) в месяц и примерно седьмую часть из этого трачу на жизнь — когда больше, когда чуть меньше.

Как выглядят мои траты:

  • Плата за квартиру — однушку на окраине — составляет самую весомую часть моих расходов. С учётом всех коммунальных платежей — это 250 рублей в месяц. Дом старый — хрущёвских времён. Квартиру можно назвать «бабушатником» — вся мебель в ней ретро, но это был лучший вариант по соотношению цены и качества. Да и расположение нравится: до офиса 20 минут пешком, до центра — примерно столько же на автобусе.
  • На еду трачу около 300 рублей. Покупаю стандартный набор продуктов, ничего необычного — хлеб, крупы, мясо, фрукты, овощи. Любимое лакомство — мороженое: покупаю пачку в 200 г.
  • Ещё раз в неделю позволяю себе посидеть в кафе или пиццерии, мой средний чек обычно составляет 20-25 рублей.
  • Одежду покупаю нечасто, дорогие магазины обхожу стороной — не вижу смысла тратить больше на то же самое. Рубашки покупаю у Nadex, это беларусский бренд. Брюки и другую одежду тоже выбираю от отечественных производителей — из хлопка или льна (марку, увы, не помню: неподалёку от моего дома есть магазинчик — и я регулярно туда захожу), а джинсы — турецкие.
  • Ещё одна статья расходов — на обувь. Я везде передвигаюсь пешком, и как следствие — быстро убивается обувь. Зимние ботинки мне приходится менять раз в два года, туфли — стабильно раз в год, кроссовки — тоже (а может даже чаще). Вот недавно купил новую пару кроссовок — отдал чуть менее 300 рублей. И это — самая большая моя трата в этом месяце.
  • Путешествия, конечно, — роскошь. И тем не менее, за последние 1,5 года я побывал в России, Испании, Грузии и Азейбарджане.

Я не считаю себя экономным, просто я не расточительный. Я трачу средства только на те вещи, которые мне нужны.

Если мне нужно что-то из техники, я предпочту купить дорогую вещь, которая долго мне прослужит, нежели подешёвке приобрету что-то, что завтра сломается и превратится в бесполезный хлам. У меня дорогой ноутбук — купил его 3 года назад — и недешёвый велосипед. Раз в 2 года я отдаю свой велосипед в наладку, остальное обслуживание осуществляю самостоятельно. Так что основной ресурс, который тратится на него, — это моё время.

Большую часть своей зарплаты я откладываю, так как в перспективе хочу купить квартиру и, может быть, открыть своё дело.

«Деньги собираю просто — без цели. Что-то отдаю родственникам»

ИТ-менеджер, доход €6-8 тысяч в месяц (ориентировочно, спикер не озвучивает сумму), Латвия

Живу на небольшой процент от своего дохода — от 8% до 15%, деньги просто пока собираю или раздаю близким родственникам, тему для инвестиций ещё не нашёл.

Не могу рассказать, сколько получаю, отмечу только, что это в несколько раз больше, чем зарплата у моих подчинённых, — я руководитель.

Живу в Латвии примерно на €600-700 в месяц. €350 плачу за квартиру, питаюсь в офисе — у нас бесплатные завтраки и обеды. Поскольку я один, то никаких особых трат у меня нет.

Деньги собираю просто — без цели. Подумываю купить недвижимость в Европе. Ещё что-то отдаю родственникам — по сути просто дарю: я очень боюсь, что каналы связи с Беларусью закроются, поэтому пусть у них будет неприкосновенный запас.

Ещё у меня была мысль купить автомобиль, но потом я прикинул: если живёшь рядом с работой, то такси или каршеринг дешевле выходят.

«Деньги откладываю для совершения крупных покупок и в заначку»

Бэкенд-разработчик, $3500, подробности выяснить не удалось

Я бэкенд-разработчик с окладом $3500. В месяц обычно трачу не более $600-800. Остальные деньги откладываю для совершения крупных покупок и в заначку. Фиксированная сумма также каждый месяц идёт в крипту.

«Особых целей у меня нет, на что копить — не понятно»

Руководитель техотдела, больше $10 тысяч, Беларусь

Я — руководитель техотдела, живу в Беларуси, зарплата нетто — больше $10. Примерно до 30% от этого я трачу на жизнь, остальное — просто откладываю в наличных долларах.

К сожалению, каких-то особых целей у меня нет, на что копить — не понятно. Возможно я куплю недвижимость или авто получше, но пока не очень хочется в это вкладывать. Хотел бы инвестировать, но не умею, не знаю, как и куда.

Полгода назад моя зарплата была меньше, я тратил всё, что зарабатывал. Сейчас мои траты выглядят так:

  • Около $450 долларов в месяц уходит на съём квартиры и коммуналку.
  • На еду, развлечения, одежду, автомобиль и так далее — около $2000-2500. Я живу не один, есть жена.
  • Крупных покупок мы обычно не делаем, но бывает, что покупаем что-то из техники, на это уходит $1000-2000.

«Буду откладывать на чёрный день или на релокацию»

Мидл-разработчик, 5600 беларусских рублей, Беларусь

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Живу не более, чем на 30% от дохода. Я middle-разработчик, получаю зарплату в районе 5600 беларусских рублей. Подсчёт затрат веду также в рублях — трачу до 1700 рублей, в прошлом месяце получилось уложиться в 1100.

Я живу один, но у меня есть кот. А ещё я беру животных на передержку. Сейчас, например, у меня на передержке две кошки — итого три кота в доме. Они усиленно питаются, плюс приходится тратиться на силикогелевый наполнитель, чтобы было меньше запаха.

Деньги, что остаются, я перевожу в валюту и отдаю родителям, так как они помогли мне с покупкой собственного жилья. Можно сказать, что я погашаю беспроцентную ссуду. Отдавать осталось недолго: буквально со следующей зарплаты всё верну.

В августе я собираюсь потратить деньги на отпуск, а после буду откладывать на чёрный день или на релокацию — мне понадобится $4 000-5000. На что откладывать дальше, я даже не знаю. Велика вероятность, что уеду из областного города, где живу, в другое место.

«Моя цель — сделать капитал, стать финансово независимым»

Мидл-разработчик с двумя работами, доход до $4000-5000 ориентировочно, Польша

Если вычесть неординарные траты, то в среднем на жизнь я трачу около 40% своего дохода.

Я middle+разработчик с двумя работами. Каждый месяц ещё до всех текущих трат вкладываю деньги в фондовый рынок и в криптовалюты, также у меня есть долгосрочные облигационные позиции, а сейчас ищу ипотечную опцию для вложения в недвижимость (под сдачу).

На что-то материальное я не коплю, моя цель — сделать капитал, научиться обращаться с инвестициями к тому времени, как у меня наберётся сумма, на процент с которой я смогу жить с комфортом, стать финансово независимым.

Какова эта сумма — зависит от инфляции на ближайшие 10 лет, и стоимости жизни в самых дорогих городах. Цифра примерная: чтобы жить в самом дорогом городе — Нью-Йорке — нужно около $6000, плюс путешествия, минус налоги. Итого около $10 тысяч долларов в месяц. Консервативные инвестиции предлагают 4% годовых, так что сейчас финальная сумма составляет около $3 млн.

Что до моих текущих расходов сегодня:

  • $500 в месяц уходит на съём студии в Варшаве.
  • На еду, кафешки с друзьями по выходным и прочее — в сумме около 6000 злотых.

Поскольку я живу один, трат немного. Плюс компания предоставляет бонусы в виде спортзала/обедов и так далее — и я этим активно пользуюсь.

Сумма, которую я уже накопил, в прошлом месяце составила примерно 100 000 долларов. 20% от неё в криптовалютах, которые прошли проверку временем: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Polkadot — всего в списке не более 10 позиций. 40% моих денег в фондовом рынке, 10% — в облигациях, и ещё 10% в кэше. Пока рынок спокойный, перераспределять не приходилось.

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Расскажите, сколько процентов от зарплаты вы тратите, и если небольшую часть — на что копите?
Трачу около 10%
Трачу 30%
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#зарплаты #траты

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4 комментария
Ездок На Бочках

Интересно было увидеть российских разработчиков

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Sano

У меня получается откладывать где то 35-40% от дохода каждый месяц. Основная часть идет в акции, небольшая часть на лендинговую платформу.

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Вадим Д.

Бабушатник (-: С фуллстэком в своих недрах.
А ещё все бездетные, тут уровень расходов совершенно иной.

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Juja 111

Прям не жизнь у них, а дерьмо унылое какое то. Жизнь проходит, они сидят открывают эти деньги, смысл, с собой что ли забрать....

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