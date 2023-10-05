«Сбер» запустит оплату с нескольких счетов до декабря 2023 года Статьи редакции
Её можно будет настроить в приложении: если на одной карте не хватит денег, недостающая сумма спишется с другого счёта.
- «Сбер» в сентябре 2023 года анонсировал, что разработал сервис оплаты несколькими счетами, он будет доступен для «СберКарт» с платёжным счётом.
- С помощью него можно выбрать один счёт как основной, другие — как запасные. Если на основной карте не хватает средств для оплаты, недостающая сумма спишется с другой. Использовать можно как дебетовые, так и кредитные карты.
- Настроить такую оплату можно будет в приложении. «Сбер» сообщал, что пока тестирует сервис только с сотрудниками, но всем клиентам предложит его уже осенью 2023 года.
- Сейчас директор дивизиона банка «Кошелёк клиента» Игорь Ковалёв рассказал, что сервис станет доступен в октябре-ноябре 2023 года, пишет ТАСС.
- Сервис можно будет подключить и к платежному стикеру. «Прайм» отмечает, что на вопрос журналистов, есть ли планы распространить такую оплату на карты других банков, отметил, что «Сбер» «думает в этом направлении».
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Это чтобы служба поддержки сбербанка могла слить деньги сразу со всех счетов?
А что, удобно..
Для самого Сбербанка. ))
Там вроде закон готовится или уже принят, что деньги слитые через «службу безопасности» возвращаются за счет банка.
Какой простор для махинаций намечается
Не будет такого. Иначе можно договориться, чтобы тебе кто-то позвонил, притворился мошенником, вывел и потребовал с банка компенсацию
Ну это пока полиция ищет найти сложно, а когда настоящая сб банка за дело возьмется - прижопят быстро
О народе думают!
для кредитов у них это работало уже лет 5, а может и больше. инновация блин
Лучше бы сделали платежное кольцо, как у МТС (Вилсаком). Дико удобная штука ☝️. Оживили бы Apple Pay путем переговоров с компанией. Сделали бы удобное скачивание обновленного приложения СБОЛ для iPhone прямо с сайта Сбербанка. А то, как-то лень ходить специально в отделение банка по этому вопросу. Переговорили бы с банками-партнерами из СНГ о том, как удаленно завести карту. Вот это все, одни из насущных проблем пока.
а потом ты проснулся...
"директор дивизиона банка"
Звучит солидно. Не удивлюсь, если у Сбербанка там где-нибудь и "батальон" имеется.
сделано для того чтобы с кредитки при наличии списывалось если неосмотрительно суммы не хватило, а то и со вклада, а потом проценты на него до востребования, благость то какая по сберовски
Ну это решение имеет смысл точно 💯
👍🏻
Главное чтобы не было возможности
Не хватает денег ?
Дадим кредит на три дня с тридцать три процентной ставкой
С заботой о Вас 💚
В принципе порой это действительно удобно бывает, а не переводить с карты на карту
Это Афина, рассказать почему мы заблокировали ваши платежи со всех карт?